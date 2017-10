Tere tulemast avama värskelt uuenenud Elu24 lehekülge! Eesti suurim meelelahutusportaal on tänasest nooruslikum, särtsakam ja lugejasõbralikum. Meie silm ja kõrv on kõikjal, seda iseloomustab ka Elu24 uus slogan: «Nii on, nagu elu käib.»