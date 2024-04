«Kandsin talle 110 eurot ja ta ütles mulle, et kaup saabub kuu aja jooksul,» räägib venelanna Tatjana Limonile. Nimelt tellis naine septembri lõpus Facebooki grupist «Kaup Venemaalt Eestisse toomisega» dieediravimit, kuid pole seda tänaseni kätte saanud. Lääne-Harju politseijaoskonna veebipolitseinik Pavel Prokopenko rõhutab, et Venemaalt kauba tellimine on hetkeolukorda arvestades ebaeetiline ja jääb iga kliendi südametunnistusele.