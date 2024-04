POLITSEI HOIATAB Liikvel on järjekordne petukiri

Paljude eestlaste meilboksi on viimastel päevadel potsatanud e-kiri, kus saajat süüdistatakse mõnes tõsises kuriteos. Levinum süüdistus on, et inimene vaatas lastega seotud pornograafilist videot.

Nüüd on lisandunud ka väide, et inimese meiliaadress on sattunud pornograafilisele slaidile, kus on alaealistega seotud videod.

«Selles kirjas on väljamõeldud veebilehe link, millele vajutades avaneb e-kirja põhi. Kui inimene kirjutab vastu, siis peagi veenavad petturid inimest kandma neile raha, et karistusest pääseda,» selgitab politsei. «Tegemist on petukirjaga ja see sisu ei vasta tõele. Kustuta taoline e-kiri.»

Taoliste kirjadega on inimesi võrku püütud ka varem. Möödunud aasta veebruaris kirjutasime, kuidas toona potsatas mitme inimese postkasti segadust tekitav kiri, mille päises paistavad Eesti Politsei ja Europoli logo koos Euroopa Liidu lipuga.

«[...] koostöös Eesti politseiga võtame teiega ühendust varsti pärast arvuti konfiskeerimist küberinfiltratsioonile, et teavitada teid, et teie suhtes on algatatud kehtiv kohtumenetlus,» seisis kirjas, kus väideti, et kohtumenetlus on seotud küberpornograafia ja pedofiiliaga.

Toona tuvastas politsei, et neid e-kirju saadetakse Aafrikast.

