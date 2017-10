Moodsad ajad: Megan Foxi viieaastane poeg kandis «Frozeni» kleiti

Paar veetis kolmapäeval Calabasase kaubanduskeskuses oma väikeste lastega lustliku päeva.

Viieaastane Noah kandis oma lemmikmultikast «Frozen» inspireeritud helesinist kleiti.

44-aastane Brian on varem rääkinud, et tal on kama, mida inimesed tema poja riietumisstiilist arvavad.

«Kui ta tahab midagi kanda, siis ta kannab seda. Olgu see kleit, ujumisprillid, sussid või mis iganes. See on tema elu. Need pole minu riided,» ütles Brian väljaandele Hollywood Pipeline. «Viieaastaselt peaks laps lõbutsema. Ta ei tee kleiti kandes kellelegi liiga.»

Ka Megan on öelnud, et tema lastel on õigus ise valida, mida nad seljas kanda tahavad.

