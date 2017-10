Millised rahvusgrupid lisaks katalaanidele võivad samuti tahta isesisvust?

Maal Cullodeni lahingust / wikipedia.org

2014. aastal toimus Šotimaal iseseisvusreferendum, millles 55 protsenti šotlasi hääletas iseseisvumise vastu. Ühendkuningriik tahab Euroopa Liidust välja astuda, seda protsessi tuntakse kui Brexitit. Inglismaal ja Walesis hääletati selle poolt, kuid Šotimaal oldi selle vastu.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon tegi ettepaneku uueks iseseisvushääletuseks ja see peaks leidma aset kas 2018. aasta sügisel või 2019. aasta kevadel.

Itaalia

Itaalia on erinevatest rahvustest koosnev liitriik, mille põhjaosa on märgatavalt jõukam kui lõunaosa ning selle tõttu on nende kahe osa elanike vahel pidevalt pingeid.

Itaalia saksakeelne osa Lõuna-Tirool ehk praegune Bolzano provints kuulutas end iseseisvaks juba 1919. aastal. Kunagi kuulus Lõuna-Tirool Austriale, kuid Itaalia vallutas selle pärast Esimeste maailmasõda.

Silt Lõuna-Tiroolis / wikipedia.org

Põhja-Itaalias asuvad Veneto ja Lombardia elanikud unistavad samuti iseseisvumisest. 22. oktoobril toimuvad seal konsultatiivsed referendumid, milles elanikelt küsitakse, et kas tuleks Roomast eralduda.

Belgia

Belgia on jagatud kaheks, põhjaosas Flandrias elavad flaamlased, flaami keele rääkijad ja lõunas prantsuse keelt rääkivad valloonid.

Flandria lipp / wikipedia.org

Flaami uus allianss, mis on sealne suurim partei, soovib Flandria iseseisvumist. Belgias oli mõned aastad tagasi kahe erineva osa vahel suur kriis, mis viis selleni, et riigis puudus peaaegu üks aasta, 2010 – 2011 valitsus.

Korsika

Prantsusmaale kuulub Vahemeres asuv Korsika saar, seal on oma kultuur ja keel, kuid ka keeruline ajalugu. Korsika rahvuslik vabastusrinne lõpetas keskvõimule vägivallaga vastuhakkamise 2014, eelistades alates sellest poliitilisi ja diplomaatilisi võimalusi.

Korsika panoraamvaade / wikipedia.org

Korsikal on Prantsusmaa koosseisus eristaatus ja suur autonoomia. Korsika parlament teatas 22. septembril, et Kataloonial on õigus iseseisvusele.

Korsika lipp / wikipedia.org

Fääri saared

Taanile kuuluvate Fääri saarte elanikud, keda on umbes 48 000, korraldavad uue põhiseadusreferendumi 2018. aasta aprillis. See peaks andma fäärlastele suurema iseotsustamisõiguse.

Fääri saared on olnud autonoomsed alates 1948. aastast, kuid nende välissuhtlus ja kaitse toimub ikka Taani vahendusel.

Fääri saarte lipp / wikipedia.org

Baieri

Saksamaa kaguosas Baieris unistatakse ammu iseseisvusest, seal asub Saksamaa suuruselt kolmas linn München. Tegemist on alaga , mille suurus on üle 43 000 ruutkilomeetri.

Baieri lipp / wikipedia.org

Baierist sai Saksamaa osa 1871. aastal, baierlased on jäänud natsionalistideks, kellel on jätkuvalt iseseisvuspüüdlusi. Baieri poliitilised jõud korraldavad pidevalt kampaaniaid, mille eesmärgiks on panna elanikud nõudma iseseisvust.