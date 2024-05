Alanud on kuuloomine Sõnnis, mis tähistab uusi algusi kõiges, mis puudutab meile kõige kallimaid väärtusi, aga ka ressursse ja suhet rahaga. Loe lähemalt, mida see toob ja milline on mõju sinu tähemärgile.

8. mail kell 06.21 algas kuuloomine Sõnnis 18°02’ ning see kuufaas jääb kestma ligikaudu kolmeks ja pooleks päevaks, kuid annab tooni kogu eesolevale kuutsüklile. See, mis saab nüüd käivitatud, jõuab teatavasse kulminatsiooni 15. novembril toimuvaks täiskuuks Sõnnis.

Kuuloomine on alati puhastumise aeg ühes teemas meie elus, mis vabaneb vanadest hoiakutest ning meil on võimalus keerata ette uus lehekülg ja panna kasvama uued seemned. See ei pea olema dramaatiliselt suur ümberlülitus, aga siin on võimalik liikuda edasi uude etappi.