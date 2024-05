ELU25 Peeter Espak: näpud eemale Eesti lastest!

Kuna oman just Rumeeniaski rohkelt teaduslikke kontakte ning olen sealsete uurijatega koostanud mitmeid eri koostööprojekte, siis paratamatult kandub ikka jutt ka sealsele poliitikaelule. Näiteks küsimuse peale, et kuidas Rumeenias suudetakse õlle hind restoranides ja ka poodides nii madalal hoida, vastas üks tuntud naisprofessor otsekoheselt, et kui see ennast valitsuseks nimetav korruptantide kamp veel ka õlle hinda tõstaks, siis tõuseks rahvas lihtsalt üles ja ajaks nad hangudega laiali. Lisades täpsustusena, et vähemalt midagigi korruptandid mõistavad. Nimelt seda, et rahvale peab jääma kogu toimuva jama taustaks ka midagi, mis igapäevaselt kavõi pisikest õnne pakub.

Korrumpeerunud kena naine ja vanamehed

Ühtede valimiste ajal oli sealsetel tänavatel kohata ka rohkelt naeratavate ja kindlust sisendavate nägudega valimisplakateid. Ikka tekkis tahtmine uurida kohalikelt, et kas see kena naisterahvas siin plakatil on vähemalt aus poliitik? Või siis hoopis äkki too vanahärra?