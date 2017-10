Mihel Raud paljastab 10 aasta taguse terviseseisundi: elasin aastaid paanikahäirega

"Elasin aastaid paanikahäirega kindlas usus, et mul on mingisugune unikaalne konditsioon ja ma ei saanud aru, mis see on," räägib telenägu ja kirjanik Mihkel Raud, et kui see juhuslikult arstiga jutuks tuli ja ta talle seda kirjeldas, saingi ta teada, et tal on paanikahäire, mida põevad kümned, kui mitte sajad miljonid inimesed üle maailma.

