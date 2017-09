Enesetapu teinud Jim Carrey eks süüdistas staari suguhaiguste levitamises ja naise elu hävitamises

Carrey väitis küll, et süüdistustel polnud alust ning et White üritas nii temalt raha välja pressida. Hoolimata sellest, maksis ta siiski naisele seni teadmata summa, et White´i süüdistuse üksikasjad välja ei tuleks, vahendab Daily Mail.

Pärast tüli ühines paar poolteist aastat hiljem 2015. aastal, kuid sama aasta septembris otsustas Catriona endalt elu võtta.

Jim Carrey ekskallima Cathriona White'i matustel Iirimaal / Scanpix

Hiljuti avastatud kiri, mis naine 2013. aastal oma iPadi salvestas, on osa White´i perekonna kohtuasjast Jim Carrey vastu. Selles väidavad nad, et mees oli osaliselt süüdi naise surmas kuna tema olevat andnud Catrionale tabletid, millega ta oma elu vaid 29-aastaselt lõpetas.

Jim Carrey ekskallima Cathriona White'i matustel Iirimaal / Scanpix

Jim Carrey andis oma advokaatide kaudu teada, et on esitanud White´i perekonnale vastusüüdistuse ja sõnas, et tegi suure vea kui ta oli nõus tema väitel valesüüdistuste väljatulemise vältimiseks raha välja käima.