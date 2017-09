Eesti parim burleskitar tõttas appi koduta loomadele!

Miss Chrissy Kiss / Liisa Addi

Mida reaalset saaks iga inimene ära teha, et koduta loomadel oleks parem elu? Varjupaiga loomade toetamiseks on mitmeid viise: Kui plaanid kodulooma võtmist, siis soovitan kaaluda varjupaigalooma adopteerimist. Kodu ootavad tuhanded eri vanustes, tõugudest ning iseloomudega loomad. Olen kindel, üks neist võiks olla just teie sõber. Loomade ravimist, steriliseerimist-kastreerimist, kiipimist ja üle 14 päeva varjupaigas hoidmist ning varjupaikade hoiutingimuste parandamist saab MTÜ Loomade Varjupaik teha ainult tänu annetustele. Variant on ka anda hoogu Varjupaikade MTÜ 2017 kalendri projektile, mille tulu läheb varjupaigaloomade ravi- ning elamiskulude katteks. Lisaks on võimalus hakata ka näiteks püsitoetajaks, anda oma panus läbi Armastan Aidata programmi, hakata veebiperemeheks ja veel palju muid võimalusi. Nende kohta saate täpsemalt lugeda lehelt: varjupaik.ee/toeta. Kõik panused mitte ainult ei soojenda enda südant, vaid tõesti jõuavad ka varjupaigaliseni.

Burlesk on kõva sõna, mis tekitab eestlastes ettearvamatuid reaktsioone. Kuidas jõudsid Sina selle tantsukunsti stiilini?

Burlesk ei ole tantsustiil, vaid hoopis lavakunsti vorm. Burleskinumber võib sisaldada erinevaid tantsustiile, koomikat, vahel ka mustkunsti, akrobaatikat, laulmist või mõnda muud esinemiskunsti. Ennekõike on tegu täiskasvanutele suunatud lühietendusega. Vahel nimetame seda ka «muinasjutuks täiskasvanutele» või «võrgutamise kunstiks» (ingl k the-arto-of-tease).

Minu esmane kokkupuude burleskimaailmaga oli, kui sattusin burleskitrenni. Olime sõbrannaga alati arutanud, et peaks ja võiks koos trennis hakata käima, kuid üldjuhul jäid need mõtted tegudeta. Ühel päeval aga tuli sõbranna ja ütles, et leidis burleskitrenni ja et homme saab minna proovima. Kuna ma tol ajal ei teadnud üldse, mis burlesk on, siis arvasin, et olime minemas tõsisemasse akroobatikatundi. See, mis meid ees ootas, oli hoopis tund, kus parajasti oli käsil eriti aeglase ning sensuaalse koreograafia õppimine. Ma poleks kunagi arvanud, et ükski trenn mulle nii väga meeldima oleks võinud hakata.

Miss Chrissy Kiss / Siiri Kumari

Esinemisjanu sütitas minus aga esimene kord, kui käisin burlesque show'd vaatamas, mille peaesinejaks oli Lou Lou D'Vil Soomest. See naine – oli uskumatu! Mitte lihtsalt ilus, vaid julge, võimas, erootiline ning inspireeriv. Siis ei olnud ma veel päris kindel, mis see burlesk ikkagi on, aga teadsin, et tahan olla seal laval, saada üheks nendest säravatest naistest. Umbes aasta pärast esinesin oma esimese soologa. Nüüd on sellest möödas seitse aastat.

Burleski kui ekstravagantset lavanumbrit tähistab termin «Burla», mis tähendab itaalia keeles nalja ja tögamist. Mida tähendab see Sinu jaoks?

Enamasti seostavad eestlased burleskiga Dita von Teesi luksuslikus kristallidega kostüümis kas sulelehvikutega või martiniklaasis. Tegelikult on burleskižanr palju laiem ning komöödial (burlal) on suur roll burleskimaalimas. Nalja heidetakse stereotüüpide, iseenda, elu, vahel isegi poliitika ja kõige muu üle. Minu jaoks viitab satiir elutervele suhtumisele, eriti ajal, mil võtame vahel elu natuke liiga tõsiselt.