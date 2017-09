Miks Playboy tüdrukuid kutsutakse jänkudeks?

Fotodel ja Playboy impeeriumi sündmustel on alati näha kümneid napis riietuses noori naisi, kes kannavad lisaks trikoole ka jänkukõrvu ja karvaseid sabasid, olles teenindajateks ja lõbustajateks nii Playboy klubides kui Hefneri pidudel ja eralennukis, edastab The Sun.

Hugh Hefner ja Playboy jänkud / ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Väidetavalt sai Hefner Playboy logo ja jänkutüdrukute idee ühest kõrtsist, mida ta 1940. aastatel Illinoisi ülikoolis õppides külastas.

Ta käis koos sõpradega siis Urbanas Bunny’s Tavernis, mis kuulus Bernard Bunny Fitzsimmonsile, kes avas selle 1936. aastal.

See oli vähese rahaga üliõpilaste seas populaarne koht, sest seal sai kõhu täis 26 sendiga ja klaas õlut maksis vaid kaheksa senti.

Kui Hefner 1950. aastate alguses oma Playboy impeeriumi käivitas, tuli talle Bunny’s Tavern meelde ja ta sai sellest jäneselogo idee. Hiljem said jänkudeks ka Playboy tüdrukud, kes selles ajakirjas poseerisid ja reklaamsündmustel osalesid.

Playboy logo / TYRONE SIU/REUTERS/Scanpix

Bunny’s Taverni seinal on Hefneri poolt omanikule kirjutatud kiri, milles ta tänab teda inspiratsiooni eest.

Hefner sõnas ühes intervjuus, et tema jänkutüdrukud on samas humoorikas viide jäneste halvale seksuaalsele mainele ja ütlusele, et «paljunevad nagu küülikud».

Playboy jänkud / SCHRAPS/BABIRAD/SIPA/SCHRAPS/BABIRAD/SIPA/Scanpix

Jänkutüdrukute klassikalise kostüümi taga on moelooja Zelda Wynn ja seda esitleti esmakordselt 1960. aastal Chicagos Playboy klubis.

Playboy jänkud 1965. aastal / General/Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Hefner valis jänkutüdrukuid väga hoolikalt, andes neile erinevaid rolle, kõige kuulsamad on modell- ja stjuardessjänkud, viimased teenindasid Playboy Big Bunny lennukis.

Need jänkuid läbisid treeningu ning pidid tundma 143 sorti alkoholi ja oskama valmistada 20 kokteili.

Klubides teenindavad jänkud ei tohti klientidega kohtingule minna ja klientidel on keelatud jänkusid puudutada.

Hugh Hefner ja Playboy jänkud / PA/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Väsinud Playboy jänku / PA/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Playboy jänkud / General/Scanpix

Väidetavalt jõudis Hugh Hefner Playboy asutamiseni ka selle tõttu, et ta esimene naine Mildred Williams teda pettis ja oma ülejäänud elu kompenseeris ta seda, ümbritsedes end naistehordidega.

Hugh Hefner ja Playboy jänkud / AP/SCANPIX