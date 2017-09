TFW 2017/ Mammu Couture katab Tallinn Fashion Weeki moelava pärliterohke kleidimerega

Suurem osa kleitide põhikangastest on loodud käsitööna väikestest kangadetailidest ning on unikaalsed. Kollektsioonis kohtab veel ka lilli, pärleid, pitsi, sametit, sulgi ja loomulikult tülli. Valikust ei puudu ka Mammu Couture'ile signatuuriks saanud kohevad seelikud, taljesse töödeldud kleidid ning klassikalised naiselikud siluetid. Rõivabränd Mammu Couture alustas esimeste kleidikatsetustega 2015. aastal ningjuba 2016. aasta kevadel astus bränd üles Tallinn Fashion Weekil. Mammu Couture on kiiresti naiste südamesse hiilinud ning kogunud tuntust taljesse töödeldud lõigete, puhvis varrukate ja kohevate seelikutega, mis on saanud disainer Maria Tammeoru loomingule omaseks signature look'iks. Kollektsioonid lummavad vaatajaid õhulise tülli, pärlite ja eksklusiivse käsitööpitsiga kaunistatud pidulike kleitidega ning on loodud tänapäeva naisele, kes soovib nautida naiseks olemist ja armastab kanda ajatult elegantseid rõivaid.Mammu Couture'i värskeim kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki moelavale neljapäeval, 12. oktoobril kell 18.00 Vaba Laval toimuval etendusel.