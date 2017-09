Tule MängudeÖÖle ja võida äge MyHitsi PlayStation 4 Slim!

Mängude ÖÖ / Promo

Seekord saab MyHitsi alal oma oksuksi näidata tantsumängus Just Dance 2018. Tantsusõprade jaoks on tegu hea võimalusega teost varakult proovida, sest mäng jõuab poelettidele alles 27. oktoobril.

Lisaks läheb kõikide vahel, kes end MyHitsi tantsualal kirja panevad ja jalga keerutavad, loosi äge MyHitsi ja Just Dance 2018 kujundusega PlayStation 4 Slim mängukonsool! Loosis osalemiseks viska pilk peale MyHitsi Facebooki lehele.