Vaatajate petmine? Mihkel Raud ei küsinud Tanel Padarilt «seda» küsimust

Möödunud neljapäeval plahvatas uudispomm, et Taneli elukaaslane Kristel Mardisoo on tegelikult laulatatud Mait Metsamaa pojaga Andreas Metsamaaga. Kristel tunnistas, et ta on tõesti veidi üle aasta abielus Metsamaaga. Tanel on seni madalat profiili hoidnud.

Mihkel Raud otsustas vaatajate kiivast huvist hoolimata Taneli eraelu mitte puudutada ja küsis hoopis «selle» küsimusena, kas «Mihkel Raud on parem staarisaate kohtunik kui Tanel Padar».

Seejärel läks jutt täielikult Padari muusika peale. Tanel selgitas, et uus ansambel erineb The Sunist nii muusikapildi kui kõla mõttes.

«Iga teos, mida oled elu jooksul teinud, on nagu sinu lapsuke. Kuhu see kõlbab, kui isa lapsukesed maha jätab?» vastas Tanel küsimusele, kas ta plaanib oma uue bändiga ka vanu The Suni lugusid esitada.

Tanel rääkis investeerimisest ja spordist, mida ta nimetas ühe sõltuvuse asendamiseks teisega.

Tanel meenutas ka, kuidas ta 16. aastasena süldibändis esinedes vanemate naiste silmi rõõmustas.

Hea lugeja, kas Sina tunned ennast petetuna?