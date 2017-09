Mängime bändibussi tagumise pingi olukordi läbi. Kohe tuleb situatsioon, kus kõigil on telefonid tühjad, aga ainult üks laadija. #action #bandvibes #paremveelgi #team #padarproduction #crocsidjalgajapeole

