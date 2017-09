Noorpoliitik Kadri Kõusaar: kui mõtlen tuleviku-Tallinnast, mõtlen Berliinist

Kõusaar rääkis «Ringvaates», et ehkki ta on pikka aega elanud Londonis, on tema lemmiklinnaks siiski Berliin.

«Minu üks lemmiklinn on Berliin, sest ta on ääretult inimsõbralik. Kellegi peale ei vaadata kulmu kortsutades, vohavad kohvikud ja kunstitegevus, seal on rattateed ja korralik ühistransport. Seal on lihtsalt väga õdus olla. Kui mina mõtlen tuleviku-Tallinnast, siis ma mõtlen Berliinist, sest ma ei tea sümpaatsemat linna. Kui võtta arvesse ka seda, et ta on nii suur ja nemad suudavad seda ära hallata, siis Berliin oleks isegi parem eeskuju kui Skandinaavia riigid,» seletas Kõusaar.

Kõusaar vastas ka viiele kiirküsimusele.

Millist elavat inimest imetled enim?

Oma ema.

Millal sa valetad?

Hädavaletan aeg-ajalt.

Milline omadus meeldib sulle enim meestes?

Huumorimeel.

Milline omadus meeldib sulle enim naistes?

Empaatia, kaastunne.

Mida pead enda suurimaks saavutuseks?

Filmi «Magnus».

Mis on sinu lemmiktegevus?

Oma lastega müramine.