Miks Nicole Kidman unustas Emmy kõnes tänada oma kaht vanemat last?

Austraalia näitlejanna tänas kõnes pisarsilmil oma abikaasat Keith Urbanit ja nende kaht tütart 9-aastast Sunday´d ja 6-aastast Faith´i.

Nicole Kidman tütarde Sunday ja Faith´iga / Scanpix

«Mul on kaks väikest tüdrukut - Sunday ja Fait ning mu armas Keith. See on teile,» sõnas näitlejanna.

Inimesed on aga jahmunud, sest Kidman jättis mainimata oma vanemad lapsed 24-aastase Isabella ja 22-aastase Connori, kelle ta koos eksabikaasa Tom Cruise´iga adopteeris.

Tom Cruise ja Nicole Kidman /Shooting Star/Sipa USA

Näitlejanna pole juhtunut kommenteerinud, aga arvatakse, et kuna lapsed jäid pärast lahutust isaga, pole neil oma emaga suuremat kontakti. Nimelt kuulub Tom Cruise saientoloogia ususekti, mille liikmed sellest väljaastujaid väga karmilt kohtlevad.

Nende reeglite kohaselt peavad n-ö jääjad katkestama lahkujatega igasuguse suhtluse, sest vastasel juhul ähvardab ka neid väljaviskamine. Kas see on aga Kidmani ja tema laste jahedate suhete põhjuseks, pole aga ametlikku kinnitust leidnud.