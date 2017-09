Ülikuum video! Grete Paia värske singel valmis koos lauljanna uue poiss-sõbraga Ibizal

Laulu esialgne inspiratsiooniallikas peitub Grete kevadises reisis Taisse, millest hiljem laagris vesteldes ja pilte vaadates hakkas n-ö storyline ehk lugu kerima. Video loole tegi Alari Teede (hilife.) ning see on filmitud Tais, Eestis ja Ibizal.

Grete tajub mõttemaailmade kokkupõrget, mis tekitab konflikte, kuid pakub ka palju uusi vaatenurki elule. «Loo sõnumit saab tänu pealkirjale mitmeti mõista, ent minu jaoks seisneb «Wasted Youth» keskne idee põlvkondadevahelises erimeelsuses, mida ma olen viimasel ajal aina enam hakanud täheldama. Stabiilsus, turvalisus ja ülim kindlustunne versus adrenaliin, seiklushimu ja vabadus… ehk siis noorema põlvkonna pidev ringirändamise vajadus, soov näha ja tunnetada maailma, õppida iseenda kogemustest ja läbi erinevate kultuuride, inimeste ning paikade. Olla töö mõttes vaba, mitte teha asju vaid suure palganumbri pärast, vaid pigem seetõttu, et viimane pakub ka päriselt heaolu ja rõõmu. Järgida sisetunnet ja kuulata südant, julgeda riskida ja väljakutseid vastu võtta ning seepärast olla nimetatud vanema põlvkonna poolt kui «raisatud noored»… ega siin õiget ega valet vastust polegi. Nii palju, kui on inimesi, on ka eriarvamusi, ent eks kunagi ole näha, kes, miks ja mida rohkem kahetsema on jäänud.»



Vaata videot siin: