Peeter Oja esimene avalik ülesastumine pärast skandaali

Legendaarne telenägu ja koomik on supervormis ja viskas salvestusel kildu ka siis, kui kaamerad ei käinud. Hoopis koomiliseks muutus aga asi siis, kui Oja jonnakaks lapseks kehastus. Olgu öeldud, et samas sketšis mängis hallipäist vanaema Kristel Aaslaid ja lapsevanemaid Kristjan Kasearu ning Nele-Liis Vaiksoo. Nii et kõik oli korralikult pea peale keeratud.

