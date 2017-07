Kes on see kuulus Eesti bänd, kellel rohkem naisaustajaid Taukaril?

1990ndate poistebändi Must Q liige Kaarel Kose avaldas, et tegelikult oli bändil enne laialiminekut uue albumi materjal peaaegu koos, kuid avalikkuseni see kunagi ei jõudnudki.

Bänd, mis sai alguse 1995. aastal, pidas vastu vaid kaks aastat. Muusik Kaarel Kose on õnnelik, et Musta Q uus materjal avalikkuseni ei jõudnud. «Mõned asjad, millest ma ei ole kunagi rääkinud, on see, et meil oli üsna suur hulk taustatööd tehtud järgmiseks albumiks ja võib-olla oli hea, et see kunagi ei ilmunud, sest minu ambitsioonid olid kasvanud hoopis teiseks.»

Kuigi kriitikud ei suhtunud Musta Q muusikasse ahvivaimustusega, jagus meestele naisfänne rohkem kui paljudele tänapäeva artistidele. «Ma arvan, et ei enne ega ka pärast, võib-olla Taukaril midagi on, aga sellist noorte tüdrukute hordi pole praktiliselt kellelgi olnud» rääkis Kaarel Kose Vikerraadio eetris.

