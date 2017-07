Fotod: Lauri Pedaja on pööranud armastuse usku ning naudib suve uue kallima seltsis!

Lauri Pedaja, kes poissmehena elas vahepeal Austraalias, reisis ringi Aasias ning otsis Eestisse tagasi tulles naist isegi Tinderist, on tänaseks leinud selle õige. Tegu on tumedapäise naisterahva Gethel Burlakaga, kes on osanik õigusabi firmas.

Vaatamata suvehakul toimunud autoavariile ning operatsioonile, taastub Lauri hästi ning avastab koos kallimaga Eestimaad - hetkel viibitakse Hiiumaal, Kõpus, kust Pedaja koos kallimaga pildi Instagrami postitas.

Samuti on Lauri oma sotsiaalmeedia Instagrami jutukestes jälgijatele mõista andnud, et tal on pruut, kes teda näiteks pühapäevati pannkoogikestega poputab.

