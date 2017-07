Ametlikult lahus! Allan Oolo eksnaine kolis pesast välja!

Allani 33-aastane abikaasa ja kahe lapse ema Viivika paljastas kuu aega tagasi ajakirja Kroonika veergudel, et lahutuse põhjuseks said maailmapildi ja väärtushinnangute erinevused. Pealtnäha imeline armastuseliit sai punkti ametlikult 13. juulil.

Oolode peres suruti enda tõelist «mina» alla, mis on üsna tavaline nähtus pikaaegses suhtes olevate inimeste puhul. Viivika rääkis enda suhtest Allaniga, et pidi liiga kaua oma soove maha suruma, kuid läbi lahutusprotsessi avastas naine enda kunagise hobi, maalimise: «Keskendun nüüd liiga pikkadeks aastateks varjule jäänud enese soovide ja hobide elluäratamisele – näiteks olen jälle üles leidnud värvid ja maalima asunud.»



Viivika, kes otsis veel hiljuti endale üürikorterit, on nüüd leidnud uue elamise. Allanil ja Viivikal jääb ühiselt kasvatada kaks last.