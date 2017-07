Uuele generatsioonile ei meeldi Terminaator

Kaheksa-aastane Otto Samuel, kuueaastane Aksel ja üheksa-aastane Eliise Raa kuulasid «Vikerhommikus» Black Velveti, Ummamuudu, Terminaatori ja Tiiu hittlaule ning teravaima kriitika osaks sai üllatavalt «Juulikuu lumi» , vahendab Menu.err.

«Ma väga ei kuula tema muusikat, ta mulle väga artistina ei meeldi. Võib-olla selle tämbri pärast. Ma arvan, et ta oleks võinud olla natukene hoogsam. Tantsimiseks oli natukene liiga aeglane ja igavavõitu,» tõdes Eliise Raa Terminaatori kuulsaimat pala kuulates.

Kuueaastane Aksel arvas samuti, et bändi solisti Jaagup Kreemi hääl pole just kiita: «Alguses on naljakas hääl.»