Nostalgiline neljapäev: kuulsuste kuulujuttude TOP 5!

1. Elle Kull oli Edgar Savisaarele modelliks

«See oli ikka kõige hämmastavam ja absurdsem kuulujutt! Umbes kolm aastat tagasi räägiti, et ülikooliajal olnud Edgar Savisaar suur fotograafiahuviline ja eriti meeldis talle pildistada paljaid tudengineide. Tema lemmikmodelliks olnud mina!» naeris Elle 2010. aastal.

2. Peeter Oja on Eri Klasi poeg

Ilmselt tuli too kõlakas sellest, et kellelegi tundus, et mehed on väliselt väga sarnased. Eri Klas ütles toona: «Peeter Oja ei ole minu poeg. Arvan, et tema isa on Enn Oja, kes on ka koorijuht, võib selle poisi üle uhke olla küll.»

3. Karl-Erik Taukar on kokaiinisõltlane

"Minu kohta levis näiteks selline kuulujutt, uskuge või mitte, aga see on tõesti ulme... Kunagi rääkis üks tütarlaps minu tuttavale Uku Suvistele Pärnus ühel peol, et kuule, kas sa tead, et Karl-Erik Taukar on kokaiinisõltlane! Et kui ta pärast kontserti teeb noortega pilte, siis on kohe näha, et ta on kokaiinilaksu all. Et see olevat juba teada-tuntud fakt. Sellist lugu räägiti mu sõber Ukule kunagi ühe tütarlapse poolt. Ja siis paar aastat tagasi olid mingid inimesed täiesti veendunud, et ma olen gei. Nad olid selles ikka täiesti veendunud! Aga eks kuulujutud ongi selleks, et inimestel oleks põnev neid edasi rääkida, teadmata, kas need on tõsi või mitte,» rääkis Taukar Kanal 2-e saates «Tund tähega».

4. Angela Aakil on kaks last ja pere

Üks naljakamaid kuulujutte on Angela jaoks ilmselt see, kus kaljukindlalt väideti, et tal on kaks last ja pere. «Ilmselt peaksid lapsed juba päris suured olema. Seda juttu on edasigi arendatud ja täiendatud 'faktide lisamisega'. Meid on muidugi ka koos Leaga üritatud päris mitmeid kordi paari panna,» lisab ta.

5. Koit Toome on kõigiga paaris

«Enne, kui minust sai pereinimene, liikus pidevalt jaburaid kuulujutte,» kurdab mees ise ka. Teema kulmineerus sellega, kui heteroseksuaalset Koitu Rolf Junioriga kokku hakati panema.