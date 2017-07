«Rannavalvaja» Dwayne Johnson kandideerib 2020. aasta USA presidendivalimistel?

USA föderaalse valimiskomisjoni kodulehe teatel on näitleja, maadleja ja endine jalgpallur Dwayne «The Rock» Johnson esitanud 2020. aasta presidendivalimistel enda kandidaadina registreerimise avalduse, edastab The Independent.

Dwayne Johnson / Instagram/Instagram/Scanpix

Johnsoni nimel esitas vajaminevad dokumendid Lääne-Virginiast pärit Kenton Tilford, samas ei ole täpselt teada, kuidas see mees ja Johnson seotud on.

Johnson on mitmes intervjuus sõnanud, et ta kaalub poliitikasse minemist. Staar teatas mõned aastad tagasi väljaandele Vanity Fair antud intervjuus, et tahab millalgi presidendivalimistel kandideerida lisades, et see annab võimaluse inimeste heaks midagi ära teha.

Mõned kuud pärast Vanity Fairi intervjuud kirjutas väljaanne Washington Post, et kandideerimine on Johnsonile suur väljakutse, kuid ta oleks huvitav kandidaat ja veel huvitavam president.

Johnson avaldas oma seisukohad Instagramis: «Washington Posti kirjutise kohaselt oleks mul suured šansid presidendivalimised võita. Kirjutise autor Alyssa Rosenberg on teinud ära suure töö minu tausta uurimisel, et olen Samoa päritolu ja orjade järeltulija, mu esivanemad võitlesid oma vabaduse eest ja osalesid Ameerika iseseisvussõjas, kuid on veel palju fakte, mis avalikkusel on teadmata. Ma hoolin väga oma kodumaast ja idee saada ühel päeval presidendiks on minu silmis positiivne väljakutse. Tuleb tagada, et et USA praegused ja tulevased juhid oleksid tugevad».

Dwayne Johnsoni läbilöögifilmiks oli 2002. aastal «Skorpionikuningas». Samuti mängib ta «Kiired ja vihased» filmiseerias, kehastades agent Luke Hobbitsit. Johnsoni kõige värskem osatäitmine on komöödiafilmis «Baywatch» (Rannavalve).

Zac Efron ja Dwayne Johnson (vasakul) filmis «Rannavalve» / CAP/KFS(L-R) Jon Bass as Ronnie, Hannibal Buress as Dave, and Kelly Rohrbach as CJ Parker Frank Masi/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Dwayne Johnson / CAP/KFS(L-R) Jon Bass as Ronnie, Hannibal Buress as Dave, and Kelly Rohrbach as CJ Parker Frank Masi/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

USAs on juba näitleja presidendiks olnud. See oli kunagine Hollywoodi staar Ronald Reagan, kes oli USA 40. president ajavahemikul 20. jaanuar 1981 – 20. jaanuar 1989.

USA 2020.aasta presidendivalimistel tahab teist ametiaega saada praegune president, vabariiklane Donald Trump.

Donald Trump / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Lisaks Dwayne Johnsonile on presidendivalimistel kandidatuuri üles seadmise vastu huvi näidanud näiteks USA asepresident 2009 – 2017, demokraat Joe Biden ning komöödianäitleja ja telesaatejuht Stephen Colbert, kes kandideeris ka 2008. aasta presidendivalimistel.

Teised huvi üles näidanud on suure poliitilise kogemusega senaatorid, kubernerid ja veel mitmed riigivõimu esindajad.

USA 2020. aasta presidendivalimised leiavad aset 3. novembril ning võitja annab ametivande 20. jaanuaril 2021.