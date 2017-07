Video: Briti ajakirjanikku süüdistatakse oma naise tapmises haamriga

60-aastane Francis Matthew töötas aastatel 1995 – 2005 väljaande Gulf News peatoimetajana ning juba 1980. aastatel oli ta Dubais Briti väljaannete korrespondent, edastab The Independent.

Francis ja Jane Matthew / Kuvatõmmis/Youtube

Mees sõnas Dubai kohtus, et ta ei tapnud oma 62-aastast naist meelega, vaid tegemist oli õnnetusjuhtumiga. Ta viskas nende sõnavahetuse käigus naise suunas haamri, mis naist tabas.

Haamer / PantherMedia / Scanpix

Dubai meediaamet teatas, et arvatavalt mõistab kohus Matthew oma naise tapmises süüdi.

«Dubai politsei sai möödunud nädala alguses teate, et Jumeirahs asuvasse majja sisenesid murdvargad, kes ründasid majas olnud naist. Uurimine näitas, et naine sai tugeva esemega löögi pähe, mis tõi kaasa ta surma. Kahtlustame selles naise abikaasat, kes tunnistas sõnavahetuse ja naise viskamise haamriga üles, samas ta rõhutas, et eesmärgiks ei olnud naist tappa. Juhtumi uurimine jätkub,» teatas Dubai politsei esindaja.

Gulf News ajakirjanikele tuli endise juhi arreteerimine üllatusena, sest Francis Matthews on tuntud oma tasakaalukuse ja konfliktide lahendamise oskuse poolest.

«Tegemist on kurva tragöödiaga, mis meid väga puudutab,» sõnas ingliskeelse Gulf Newsi peatoimetaja Abdul hamid Ahmad.

Ta lisas, et tal puuduvad proua Matthew surma kohta täpsed andmed, kuid nad teavad, et politsei pidas oma naise tapmises kahtlustatuna Francis Matthew kinni.

Ahmadi sõnul kohtus ta Jane Matthewga mitmel korral ning naise ja ta mehe elu näis korras olevat.

Jumeirah on Dubais ala, kus elab palju välismaalasi, perekond Matthewl on seal maja.

Briti meedia teatel abiellusid Francis ja Jane Matthew 1985. aastal Wiltchire’is Chippenhamis, viimased 30 aastat on nad elanud Dubais. Neil on täiskasvanud poeg John, kes lendas pärast isa arreteerimisest teada saamist Ühendkuningriigist Dubaisse.

Francis Matthew jätkas pärast Gulf Newsist lahkumist kaastöö tegemist, kirjutades iganädalast kolumni.

Kolleegide sõnul on Francis Matthew tuntud ja austatud ajakirjanik, kes tunneb Lähis-Ida igast küljest.