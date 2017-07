Kaunis! Mirtel Pohla avaldas endast meigivaba pildi

Mirtel Pohla kirjutab pildi all: «Saaremaa embab hommikul oma sinise taeva ja roosipõõsastega. Tekstiraamat ja kohv.» Lisades, et esietendus ei ole enam kaugel.



Näitlejanna viitab juba selle kuu lõpus Kuressaares esietenduvale tükile «Madu oma rinnal», milles Mirtelil on täita kandev roll.

Mirtel Pohla / Instagram