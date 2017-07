Pikantne lugu: Ben Affleck pettis Jennifer Garnerit praeguse kallimaga ja naine sai afäärist teada!

Ajakirja People andmetel oli paaril aga afäär juba 2013. aastal, kui Affleck oli abielus näitlejanna Jennifer Garneriga. Paar lahutas kaks aastat hiljem. Shookus oli sel ajal samuti koos oma abikaasa Kevin Milleriga, kellest ta läks lahku kaks aastat hiljem.

Mitme usaldusväärse allika sõnul oli Affleckil ja Shookusel tõeline afäär: «Nad endasid edasi-tagasi, kuid enamasti käis Ben tal New Yorgis külas. Nad ei varjanud ennast. Nad külastasid regulaarselt Mandarin Oriental hotelli.»

«Mõlemad olid tol ajal abielus. Nad kohtusid salamisi iga kord, kui Ben New Yorki tuli. Mõlemad petsid oma abikaasat ja nad olid selles osas väga ettevaatlikud. Jennifer ja Shookuse abikaasa said afäärist teada umbes samal ajal paar aastat hiljem,» seletas allikas.

Affleck ja Shookus hakkasid ametlikult käima alles siis, kui nad mõlemad olid lahutatud.

«Nad on teineteist pikka aega tundnud. Nad käivad ja see asi on suhteliselt uus,» sõnas allikas.

Allikas lisas Afflecki ja Garneri lahkuminekut kommenteerides: «Abielu purunemise põhjuseid on alati rohkem kui üks»

44-aastane Affleck ja 37-aastane Shookus tegid suhte avalikuks neljapäeva õhtul, kui nad käisid koos söömas populaarses Los Angelese restoranis.

Afflek on saates «Saturday Night Live» külaliseks olnud viis korda, viimati 2013. aasta mais. Kuu hiljem nähti teda ja produtsenti flirtimas filmi «The Heat» järelpeol New Yorgis.

Ben Affleck lastega / Vida Press

Affleck ja Garner olid abielus üle kümne aasta ja nad teatasid lahkuminekust 2015. aastal. Neil on kolm last: 11-aastane Violet, 8-aastane Seraphina ja 5-aastane Samuel.