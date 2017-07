Imeline Anne Veesaar sai 60 ja paljastas nooruslikkuse saladuse: ma ei söö saia!

Anne Veesaare sõnul ei ole täna tähtis tema sünnipäev vaid asjaolu, et ta astub üles lavastuse "Pärast proovi" esietenduses. "Esietendus on täna kõige tähtsam. Sinna tulevad minu sõbrad ja pere ning sünnipäeva tähistan nendega hiljem," sõnab Elu24-le Veesaar, kes reipal häälel õnnitlused vastu võtab.

Seda, kuidas 60-aastaseks saanud Anne küll nii hea välja näeb, küsivad mitmed televaatajad. "No saladusi ei tohi ju välja rääkida, aga seda ma võin öelda, et ma olen lõpetanud lisakalorite söömise. Ma ei söö üldse saia," paljastab näitlejanna, kes lisaks lisakalorite välitmisele, on õppinud mitte põdema. "Veel 10 aastat tagasi ma põdesin kõige pärast, kuigi kõik laabus. Ma täna ütleksin endale, et "lõpeta juba see põdemine"."

Kuigi näitleja tunneb end täna kindlamalt kui kunagi varem, oli naise häälest esietenduse eel ärevust kuulda. Etenduseks aitavad teda ette valmistada rituaalid. "Eks meil neid rituaale aegade jooksul on ikka tulnud: jalaga tagumikku löömine ja kõik kuradile saatmine," naerab Veesaar, kes lisaks etendustele sooviks teha filmi, filmi ja veelkord filmi.

Anne Veesaar astub üles lavastuses "Pärast proovi".

