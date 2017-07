Saudi Araabia kuningas käskis ajalehel vallandada teda jumalaks nimetanud kolumnisti

Leht esitas 81-aastasele kuningale möödunud nädalalõpul kolumnisti kirjutise pärast vabanduse, edastab The Independent.

Saudi Araabia meedias ülistatakse pidevalt kuningat, kes sai troonile 2015. aastal.

Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Kuid kolumnist Ramadan al-Anzi kirjutis väljaandes al-Jazirah oli kuninga jaoks liig, mis liig, kuna tema kohta oli selles kasutatud termineid «haleem» ja «shadeed al-eqab», mis islamis on otsene viide jumalale.

Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz / Untitled/AP/Scanpix

Saudi Araabias, kus juhtivad on sunniidid, on keelatud nimeks panna 99 jumala kohta kasutatavat nime ega kasutada neid kellelegi viitamiseks.

Saudi Araabia informatsiooniminister Awwad bin Saleh Alawwadi teatel oli ta ebameeldivalt üllatunud, et maineka ajalehe kirjutises oli kuninga kohta kasutatud sõnu ja väljendeid, mida ei ole sobilik kasutada.

Saudi Araabia meedia teatel saatis kuningas väljaandele kirja, milles teatas, et ta ei saa seda kirjutist heaks kiita, kuna selles on viitega temale kasutatud pühasid sõnu, mis selles kontekstis on ebasobivad.