Armastuseusku Karl Madis on jälle vaba mees!

Nelja lapse isa ja legendaarne laulja Karl Madis räägib ajakirjas Kroonika, et elada niimoodi ei saa, kui sul ei ole kedagi. «Ma olen elus aru saanud sellest, et otsida ei ole mõtet. Sa võid käia ümbermaailmareisidel ja aastaid oma käikudel otsida seda õiget, aga siis tuled koju ja komistad piimapoe ees otsa - ja tema võibki olla see õige!»