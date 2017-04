Galerii! Glamuurne ilupäev tõi kohale ilunautlejad, staarid ja lauljannad

«Nõudlikumad ja teadlikumad naised juba mõistavad, et dekoratiivkosmeetika ülesanne ei peaks olema lihtsalt nahavigade peitmine ja näole värvi andmine vaid ka naha kaitsmine ja hooldamine,» rääkis dr Natalja Komlova.

«Kaasaegne kompaktjumestuskreem on näiteks kõrge päikesekaitsefaktoriga, hüpoallergeenne, mitte-komedogeenne, vee- ja higikindel ning samas võitleb liigse rasueritusega, rääkimata heast kattuvusest, sobivast toonist ja matistavast efektist,» tõi dr Natalja Komlova näiteks. «Ka kulmupliiatsit valides ei peaks tähelepanu pöörama ainult sobivale värvile vaid jälgima ka, et tehtud oleks toote ohutust tõestavad in vitro testid, koostis oleks säilitus- ja lõhnaainetevaba ning toodetud nõnda, et nikli, kroomi ja koobalti sisaldus oleks peaaegu olematu. Pole ju mõtet oma nahka üleliigsete nahavaenulike kemikaalidega koormata.»

Apotheka Iluteegi ilupäev kuulsuste ja blogijate seltsis / Maksim Toome

Just selliste kriteeriumite alusel valib oma sortimenti tooteid Eesti esimene ja suurim tervisliku ilu kaubamaja Iluteek.ee, kinnitas sortimendijuht Riin Liplik. «Apotheka Iluteegist saab südamerahuga osta apteegikosmeetikat, loodustooteid ning dermadekoratiivkosmeetikat, mis on kõik nahasõbralikud – nahka toitvad ja turgutavad. Kõik esindatud kaubamärgid on heaks kiitnud kogemustega nahaeksperdid ja apteekrid.»

Maksim Toome

Lipliku sõnul leiab Iluteegist ka põnevaid iluvitamiine ja toidulisandeid, mis keskenduvad just neile iluainetele, mida on vaja kaunite juuste, ilusate küünte ning särava ja noorusliku naha heaks, aga ka erinevat sorti iluprobleemide lahendamiseks.

Apotheka Iluteegi ilupäev kuulsuste ja blogijate seltsis / Maksim Toome

Iluteegis on Avene, BioNike, Bioderma, Babe, Curaprox, Dermaglin, Dr. Bronnel, Dr. Hauschka, Ducray, Eucerin, It's Skin, Iwostin, Klorane, La Roche-Posay, Lierac, Lumi, Novaclear, Phyto, Sesderma, Skinloversi, Vichy ja paljude teiste kaubamärkide tooteid.