Nunnu! Kaia Triisa näitas enda ja Koit Toome pisibeebit

Poiss nagu ponks, sai nimeks Richard. Koit tunnistas viimases Kroonikas, et laps on täitsa tore, aga kas ta on ema või isa moodi, on veel vara öelda, aga tuttava näoga on ta küll.

Kaia Triisa näitas enda ja Koit Toome pisibeebit / Instagram

Paraku noored vanemad veel tuttavlikuna näivat nägu kaasaelajatele ei jaga, küll aga pisipoja armsaid varbaid.