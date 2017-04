Video! Genka ja Paul Oja tulevad välja uue muusikaga: uue näo saavad ka vanad Eesti hitid

Paul Oja end muusikuks ise ei nimetaks: «Mingit muusikainstrumenti ma otseselt ei mängi. Laulja ma ka ei ole,» küsis Paul Oja, et kas on vaja end kuidagi alati nimetada.

Juba sel kuul tulevad Genka ja Paul Oja välja mixtape'iga, mis sisaldab ohtralt uusi laule, mida live'idel hakkab kuulda saama.

«Hästi sujuval on Genka poolsed asjad tulnud, aga minul on see kuidagi vaevaline olnud,» tunnistas Paul Oja, et tal ei ole siiani ühegi albumi valmistamine nii vaevaline ja raske olnud.

Kui mixtape'i ilmumine välja kuulutati, et olnud kuulsal duol veel ühtegi lugu valmis. «Mul ei olnud ühtegi sõna ka kirjutatud. Nüüd ma olen 11 päevaga kirjutanud kümnele loole sõnad. Natukene kirjutan veel ja kümme lugu oleme sisse ka lindistanud,» rääkis Genka protsessist lähemalt. Mixtape'il saavad olema pooled Pauli biidid ja pooled lood on juba olemasolevate Eesti hittide käsitlused, millest mõningaid on Paul oma nägemuse järgi redigeerinud. «Sinna tulevad mõne remixid ja kaverid, mida me ise ei ole avaldanud. Ütleme nii, et 80 protsenti on oma materjal,» selgitas duo.

Vaata videost, kelle jalas on duol püksid, kes jääb lugude suhtes otsustajaks ning miks on Paulil mixtape'i tegemine ajaloo raskeim! Lisaks saame teada, mis seis on Genkal «Klassikokkutulekuga» ning mis filme käib mees ise vaatamas.