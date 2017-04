Prints Williami arvates tekkisid ta venna vaimse tervise probleemid moraalireeglite tõttu

Vanema venna, prints Williami arvates on Harry psüühiliste probleemide põhjuseks ühiskonna ranged ja kitsarinnalised moraalireelgid, mille kohaselt ei tohi avalikkuses tundeid näidata ning ka see, et kuningliku pere liikmed peavad alati endast hea pildi jätma, edastab The Sun.

Harry oli printsess Diana surres 12-aastane ja William 15-aastane. Diana sattus 31. augustil 1997 Pariisis autoõnnetusse ja ta suri hiljem haiglas operatsioonilaual.

Prints William (vasakul) ja prints Harry 1997. aastal oma ema printsess Diana matusel / Adam Butler/PA Wire/PA Images/Scanpix

«On aeg, mil täiskasvanutel tuleb oma tunded alla suruda ja edasi rühkida, kuid seda ei saa nõuda lastelt ega teismelistelt. Mu vend on selle tõttu üsna palju kannatanud, kuna ema surma järgselt ei osanud ta oma tundeid välja elada ja teda ei aidatud selles,» lausus William.

Prints Williamil tekkis vaimne kriis, kui ta oli jõudnud 25. eluaastasse, mis süvenes ning 28 – 30-aastaselt pidas ta ränka võitlust, et «normaalne» välja näha ja kuningliku pere esindusülesandeid täita.

Prints William ja prints Harry 2003. aastal / Sean Dempsey/PA Wire/PA Images/Scanpix

Nüüdseks on prints saanud psühholoogilist abi ja on saanud rääkida ema surma järgselt tekkinud tunnetest, mida ta ligi 20 aastat enda sees hoidis.

Prints Williami sõnul kasvatavad tema ja ta naine Catherine nende kahte last, prints George’i ja printsess Charlotte’i oma tundeid väljendama ja neist rääkima.

Prints William, ta naine, hertsoginna Catherine ning nende lapsed, prints George ja printsess Charlotte / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Nii mina kui Catherine soovime, et George ja Charlotte kasvaksid üles peres, kus tunnetest rääkimine ei ole tabu. Viimastel aastatel oleme külastanud mitmeid koole, kus õpilased ei karda rääkida neid puudutavatest valusatest asjadest,» selgitas William.

William loodab, et ühiskonnas kehtivad karmid reeglid ja tabud murenevad uue põlvkonnaga ning tunnete tundmine ja neist rääkimine on normaalne.

William, Harry ja Catherine asutasid organisatsiooni Heads Together, mis tegeleb vaimse tervise teemadega ning nad käivitasid kampaania Viletsa elu vastu.

Briti kuningliku perekonna noorte arvates on üritatakse seni vaimse tervise teemadel mitte rääkida, kuna kardetakse «hullu» sildi külge saamist.

Prints Williamis sõnul märkas ta helikopterkiirabi piloodina töötades, et palju on noorte meeste enesetappe.

«Loodan, et meie rajatud organisatsioon ja kampaania aitavad lõhkuda ühiskonnas kehtivat vaimse tervise ja vaimsete haiguste kohta seni kehtivat tabu ning et inimesed saaksid neid tabanud probleemidest julgelt rääkida,» lisas William.