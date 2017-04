Triin Tulevi eks avab pretensioonika näituse ja on veendunud, et igaüks meist on šamaan, kes suudab kuidagi teisi inimesi mõjutada

Kunstnik Toivo Freeman iseloomustab end järgmiste sõnadega:

Paljud on minult küsinud, miks ma kasutan oma teostes nn vägivaldseid elemente, nagu kuldseks värvitud relvad, pealuud või šamanistlikud sümbolid. Ma arvan, et inimesed on saanud valesti aru (ei taha kasutada sõnu vaimne ja spirituaalne), et kui sa endaga tegeled ja tahad iga päevaga paremaks saada, siis sul peab olema suu kõrvuni ja pead ringi halleluujatama. Ei, see ei ole nii!

Mina maalin seisundis ja seega maalin endast kõik välja, olgu see siis halb või hea. See ongi kunst ja ühtlasi ka sügav enesepuhastus. Näiteks pealuid joonistasin aastaid, nüüd sai isu täis. Jah, ma tegelen väga intensiivse sisemise tööga ja sealt on veel palju avastada ja see kindlasti väljendub ka minu teostes.

Igaüks meist on šamaan, kes suudab kuidagi teisi inimesi mõjutada. Mina teen seda oma teoste kaudu, seal on igaühele midagi, selle on mulle andnud elu, kogemused, seiklused, hullused, mida ma olen korda saatnud. Nüüd tunnen, et olen valmis seda maailmaga jagama.

Leidke teiegi endas see sisemine rahu ja laske pintslil voolata.

Lõpetuseks lisab Toivo: «Kunstnik ei pea olema vaene ja kannatama ning ainult natüürmorte ja merevaateid maalima».