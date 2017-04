Ryan Reynolds klõpsis abikaasast Blake Livelyst mitu intiimset rannapilti

Ühelt Hawaii kaunilt rannalt pärinevad ka need armsad fotod, mis Reynolds oma abikaasast tegi. Küll ööpimeduses, kuid seda intiimsena ülesvõtted mõjuvad.

Enne puhkusele suundumist andis Blake intervjuu moegigandile Michael Korsile. Ta paljastas, et ühe oma tütre sünni ajal mängis Ryan talle Marvin Gay lugu «Let's Get It On». «Arsti jaoks oli kogu see olukord nii totralt naljakas. Ta ei suutnud naeru pidada, ma mõtlesin, et ta kukutab mu lapse maha,» kirjeldas näitlejanna kentsakat olukorda.

Lively ja Reynolds abiellusid 2012. aastal ning neil on kaks tütar, kaheaastane James ja kuuekuune Ines.