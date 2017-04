Adele Taska sai esimese filmirolli

Nooruke Adele on kanda kinnitamas maailma moelavadel, aga nüüd ka kinolinal. Märtsi alguses algasid režisöör Kaur Koka filmi „Põrgu Jaan“ võtted, kus oma osa on ka Adelel.

Tegemist on ühega Eesti Vabariik 100 filmikonkursi võidutöödest. “Põrgu Jaan” on müsteerium, mis on inspireeritud Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest. Rahvast on aastaid rõhunud sõda, surm, nälg ja katk.

Saladusliku põnevusloo peategelane on Jaan (Meelis Rämmeld), kes leitakse mererannalt. Jaan ei mäleta oma minevikku. Ta asub elama paruni (Andres Lepik) juurde kohalikku mõisahoonesse. Ajapikku hakkavad ilmnema vihjed salapärase võõra tausta ja varasemate tegude kohta. Mida teha, kui selgub, et sa oled keegi, kes sa olla ei taha? Kas inimene saab valida, kes ta on?

Lisaks Meelis Rämmeldile ja Andres Lepikule teevad filmis kaasa ka Peeter Volkonski, Pääru Oja, Adele Taska, Egon Nuter, Villu Kangur ja Anne Türnpu. “

“Põrgu Jaani” esilinastus toimub EV100 programmi (www.ev100.ee) raames 2018. aasta sügisel.