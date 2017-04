Jeruusalemmas pussitati ühistranspordis 25-aastane britt surnuks

Politsei on seoses traagilise juhtumiga arreteerinud 57-aastase Palestiinast pärit Jamil Tamimi, kes teadaolevalt kannatab vaimsete probleemide all. Vaatamata meedikute katsetele noor britt päästa, suri ta teel haiglasse. Intsidendis said viga veel kaks kaasreisijat. Trammi järsu pidurdamise tõttu said kannatusi nii üks viiekümnendates eluaastates meesterahvas kui lapseootel naisterahvas.

Jamil Tamimi näol on tegemist mehega, kes 2011. aastal kuritarvitas oma tütart ning eelmisel aastal püüdis endalt elu võtta.

Juhtunu video- ning pildimaterjale näed siit.