Valge Maja pressiesindaja: USA teeb vajadusel Süürias uue rünnaku

Spicer lisas intervjuus reporter Greta Van Susterenile, et kui Süüria valitsus jätkab keemiarünnakute tegemist oma kodanike vastu, siis on USA valmis kaaluma uut Süüria sõjaobjektide vastast rünnakut, edastab The Independent.

Sean Spicer / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

«USA president Donald Trump näitas möödunud neljapäeval otsusekindlust ja astus samme õigluse jaluleseadmiseks,» viitas Spicer 6. aprillil toimunud USA õhurünnakule Süürias, kus sihtmärgiks oli Shayrati õhujõudude baas.

Donald Trump / Olivier Douliery/SIPA/Olivier Douliery/SIPA/Scanpix

Trump andis USAle ja liitlastele ründamiskäsu pärast Põhja-Süürias toimunud keemiarünnakut, milles erinevatel andmetel hukkus 70 – 90 inimest, kelle seas oli ka umbes 30 last.

USA president kutsus teisi riike samuti tegutsema, et juba kuus aastat Süürias kestnud verevalamine, tapmine ja terrorism lõpetada. Austraalia, Jaapan, mitmed Euroopa ja Lähis-Ida riigid kiitsid heaks USA rünnaku, milles hävines suur osa Süüria õhujõudude lennukitest.

USA kaitseministeeriumi satelliitfoto Süüria Shayrati õhujõudude baasist pärast rünnakut / U.S. Navy/SIPA/U.S. Navy/SIPA/Scanpix

Trump sõnas sel teisipäeval reporter Michael Goodwini küsimusele, et kas USA on valmis Süürias veel õhurünnakuid läbi viima, et USA ei plaani Süürias enam sekkuda.

«Meie poliitika, mis puudutab Süürias toimuvat, on ikka sama. Meil ei ole plaanis sõtta sekkuda,» teatas USA president.

Valge Maja pressiesindaja Spicer täpsustas eile Trumpi teadet, et president teatas USA sõjaüksuste mitte saatmisest Süüriasse, kuid mis puudutab Süürias õhurünnakute korraldamist, siis võivad USA õhujõud seda uuesti teha.

«Kui Süüria võimud jätkavad mürkgaasi kasutamist ja selle tõttu hukkub ka lapsi, siis kaalub USA mitmeid variante, mida ette võtta. Valges Majas kaalutakse kindlasti ka uut õhurünnakut,» selgitas pressiesindaja.

Spicer sõnas sel esmaspäeval, et kui Bashar al-Assad jätkab Süüria presidendina, siis ei ole selles riigis sõja lõppemist ja rahu oodata. Ta lisas, et USA ei hakka selles riigis jõuga midagi muutma, vaid keskendub äärmusrühmituse Islamiriik hävitamisele. Islamiriigi käes on seni alasid nii Süürias kui Iraagis.

Bashar al-Assad / Uncredited/AP/Scanpix

USA õhurünnak Süürias halvendas veelgi USA ja Venemaa suhteid, mis on olnud alates 2014. aasta Krimmi annekteerimisest ja Venemaa Süüria sõtta sekkumisest «vabalangemises».

Hoolimara rahvusvahelisest kriitikast on Venemaa seni avaldanud Süüria presidendile Bashar al-Assadile toetust.

Venemaa vetostas nüüd ÜRO Julgeolekunõukogu Süüria keemiarünnaku uurimise resolutsiooni, tekitades sellega veelgi suuremat lõhe enda ja lääneriikide vahele.

Spiceri arvates teeb Venemaa valesti, et on seadnud end al-Assadi ja Süüria režiimi lainele, kuna pikemas perspektiivis jääb ka Venemaa kaotajaks.