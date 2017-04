Galerii! Gurmeejäätiste isuäratav esitlus staarkokk Imre Kose saatel

«Soovime oma kliente hellitada ja pakkuda külluslikke maitsenaudinguid. Klassikalised magustoidud nagu Pavlova, milles on rohkelt sidrunikreemi ja maasikaid ning tummine šokolaaditrühvel jäätise kujul on meie viis pakkuda luksuslikku naudingut. Balbiino tehnoloogide ja Imre Kose koostöös on valminud Eesti jäätisesõprade jaoks unikaalsed maitsekooslused,» rääkis Balbiino turundusdirektor Enel Kolk.

AS Balbiino esitles oma esimesi gurmeejäätiseid / Kris Süld

«Koostöö Balbiinoga sujus väga ladusalt, sest me jagame samu väärtusi. Me mõlemad hindame puhast toorainet ning ei karda proovida uusi kombinatsioone, et sünniks üllatavad ja paeluvad maitseelamused,» rääkis koostööst Gourmet Club maitsete looja Imre Kose.

Kõik kolm gurmeejäätist on valmistatud kodumaisest toorainest ja neisse ei ole lisatud säilitusaineid. Gourmet Club jäätised on osa Balbiino Classic sortimendist.

Balbiino on ainus Eesti jäätisetootja, kelle kõik koorejäätised on valmistatud Eestis ja eestimaisest koorest. Balbiinol on ka ainsana Eesti jäätisetootjatest BRC toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimise sertifikaat. AS Balbiino põhineb 100% Eesti kapitalil, kuulub NG Investeeringute gruppi ja annab tööd ligi 300 inimesele.