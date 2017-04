Vin Diesel igatseb Paul Walkerit siiani: ta oli mu teine pool

49-aastane Diesel, kelle kaheaastane tütar Pauline sai nime varalahkunud näitleja järgi, üllatus sellest, mida Walkeri ema talle 2013. aastal pärast traagilist õnnetust ütles.

«Pauli ema ütles mulle: «Mul on kahju, mul on kahju!» Ma küsisin, et miks ta seda mulle räägib? Tema ju kaotas poja! Ja tema selgitas: «Sest sa kaotasid oma teise poole.» Tol hetkel taipasin, et ta ütles mulle midagi, mida ma ise veel ei mõistnud. Ma ei mõistnud, kui sügav see kaotus minu jaoks oli,» tunnistas Diesel SiriusXM raadiosaates.

«Me oleme ilmselt kõik natuke süüdi selles, et me ei väljenda sageli oma lähedastele, kui väga me neid armastame. Sain eelmisel kuul teada, et Pauli ema oli minu emale öelnud: «Armasta oma last, lihtsalt armasta oma last.»,» sõnas Diesel.