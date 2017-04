Suhted paranevad? Brad Pitt ja Angelina Jolie reisivad koos

Paistab, et näitlejad Brad Pitt ja Angelina Jolie on tõesti hakanud pärast septembris lahvatanud lahutuse uudist ja sellele järgnenud segaseid ebakõlasid oma suhteid parandama.

Väljaande E! News sõnul reisis Pitt mitmel korras Kambodžasse Jolie ja kuue lapsega, samal ajal kui naine oli seotud Netflixi uue projekti «First They Killed My Father» filmimise ja promomisega seal riigis.

Allika sõnul oli Pitt riigis sagedane külaline, kui tema võtete graafik seda lubas. Teise allika sõnul veetsid ekspaari ühised lapsed Pittiga aega, et mõned või kõik lapsed võiks koos isaga Los Angelesse tagasi reisida.

Väidetavalt on staaride vahelisi pingeid aidanud maandada ka lahutuseprotsessi jaoks erakohtuniku palkamine. Lisaks on see aidanud hoida ebameeldivaid detaile privaatsena.