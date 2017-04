Moslemist teismeline sai Stanfordi ülikooli, kuna kirjutas 100 korda #BlackLivesMatter

18-aastane Ziad Ahmed sõnas, et ta lähenes esseele innovatiivsest ja elulisest vaatevinklist ning see tasus ära, edastab The Telegraph.

Essee tuli kirjutada teemal «What matters to you, and why?» (Mis sulle korda läheb ja miks?) ning Ahmed saigi koha mainekas ülikoolis, kus üheke kohale kandideeris 20 inimest.

Noormeed edastas sotsiaalmeedias ülikooli poolt saadetud kirja, milles teda õnnitletakse ja teatatakse üliõpilaseks vastu võtmisest.

«Olin üsna üllatunud kui selle kirja sain, sest ma ei lootnud sinna ülikooli saada. On hea teda, et selles ülikoolis tohib mõelda «raamidest väljas». Võtsin tumedanahaliste teema, kuna neile on sajandeid öeldud, et nende elu ei ole tähtis. Meie ülesandeks on näidata, et ka tumedanahalised on tähtsad ja me peame seda rõhutama,» selgitas ameeriklane.

Samas oli sotsiaalmeedias ka neid, kes süüdistasid Ahmedi «liigses pingutamises» ja endast tegelikkuses parema mulje jätmises.

Kuid temasse positiivselt suhtujad tõid esile ta suurepärast elukäiku, kaasa arvatud Valges Majas külaliseks olemist ja maailma mitmes paigas Tedxi konverentsil noorte aktivismist ja maailma muutmisest rääkimist. Arvati, et tema ülikooli sisse saamisel mängis rolli ka tema ühiskondlik aktiivsus.

Stanfordi ülikool asub Californias Stanfordis, Palo Altos, Menlo Parkis ja mujal.

Tegemist on kogu maailmas tuntud ülikooliga, mille asutasid 1885. aastal Leland Stanford ja ta naine Jane Stanford oma 15-aastasena surnud poja Leland Stanford juuniori mälestuseks.

Esimesel aastal võeti vastu üle 500 üliõpilase, kelle seal oli ka tulevane USA president Herbert Hoover.