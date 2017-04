Video: Eesti noor moelooja KÄT esitles AW17 kollektsiooni Riia Moenädala ava-show'l

Lisaks KÄTile näitasid kollektsioone ka brändid DALOOD (Gruusia) ja Mariam Gvasalia (Gruusia).

KÄTi disainer Kätlin Kikkas on esitluse üle väga õnnelik: «Kohale olid kutsutud Riia moemaailma tipud ning show asukoht oli suurepärane - automuuseum. Autod on minu teine kirg lisaks moele ning oli väga tore need kaks asja taas ühendada!»

Alates 29ndast märtsist on osa KÄTi AW17 kollektsioonist müügis BOLD Concept poes Lätis. «Valisin müüki tooted, mis olid loodud spetsiaalselt moenädala jaoks ning neid ei ole kuskil mujal müügis kui Lätis. Kõik huvilised võiksid võtta ette sõidu Riia ägedaimasse disainipoodi, mis nomineeriti Läti kõige stiilseimaks poeks,» sõnas disainer.

Vaata videot KÄTi AW17 kollektsiooni esitlusest!