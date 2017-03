Palju õnne! Laulja Iiris Vesik lõpetas Londonis ülikooli!

25-aastane Iiris elab hetkel vagabondilikku suurlinnaelu, aga tunnistab, et London ei ole kindlasti see paik, kus olla kogu elu. «Süda on mul ikkagi Eestis. Ei suuda tegelikult väga kaua olla Londonis – lähen kaasa selle kiiruse ja müraga». «Tagasitulek Eestisse on väga oluline, muidu satun imelikku meeleseisundisse». Seepärast proovib Iiris vähemalt kaks korda aastas kodumaad külastada.

«Hetkel olen Londonis, sest paljud asjad on veel pooleli», lausub laulja.

Iiris aga on tänulik võimaluse eest õppida välismaal ja elada kodust eemal. «See on palju juurde andnud», räägib laulja.

Kui küsida koduigatsuse kohta, mainib laulja Londonis elavaid sõpru: «Meil on grupp inimesi, kes on praegu Londonis. «Meil kõigil on ühised eesmärgid – me toetame ja inspireerime üksteist».

Uue plaadi ilmumise osas jääb laulja hetkel napisõnaliseks: «Praegu on veel kõik üpris lahtine, aga paneme laule üles ja vaatame, kuidas läheb».

Hiljuti andis lauljanna välja ka topeltsingli, Stranger ja Drugs and Money, mis sündis koostöös produtsent Max Doohan’iga, kellega on olnud Iirisel rõõm koos muusikat luua.

Iiris esineb oma bändiga TMW’l 31. märtsil, Raadio2 laval, Von Krahlis.

Vaata täispikka intervjuud