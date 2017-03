Tallinn Music Week pakub peale muusikaprogrammi ka suurepärast filmivalikut

"See balanss viiest filmist on muusika, ühiskond - kõik need teemad, mis ka TMW festivalil saavad kokku. Me ei ole ammu enam lihtsalt muusikafestival. Me oleme midagi rohkemat. Aga muidugi muusika on see, mis jääb kandvaks vundamendiks", lausub festivali filmiprogrammi sissejuhatades TMW peakorraldaja Helen Sildna.

Avafilmiks oli 2016 aastal valminud muusikadokumentaal "One More Time With Feeling".

Uus-Meremaa lavastaja, Andrew Dominiki dokumentaal , mis jutustab Nick Cave´i ja tema bändi The Bad Seeds albumi "Skeleton Tree" loomisest, võib julgelt nimetada üheks poeetilisemaks ja liigutavamaks muusikadokiks läbi aegade.

"Kui ma oleksin Teie seast, istuksin vist igal õhtul Teiega siin kinos, aga pean olema tööl!" kiidab Helen Sildna tänavuaastast festivali filmivalikut.

Et saada osa TMW kinovaibist, tutvu filmidega siin ja kohtume juba Kinos Sõprus!

Teisipäev, 28.03 kl 21.00 – "Demain" (2015)

Prantsusmaal publikurekordeid purustanud ja aasta parima dokumentaali tiitli napsanud filmi näol on tegu sissevaatega tulevikku. Mis oleks, kui näitaks hävivate vihmametsade ja nukrate pandakarude asemel hoopis midagi head – nutikaid lahendusi ja parimaid viise, kuidas keskkonna-alaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid sõlmpunkte lahti harutada? Lavastajad Cyril Dion ja Mélanie Laurent on võtnud oma loo lähtepunktiks maailmas hulgaliselt vastukaja saanud uuringu, mille väitel sureb enamik inimkonnast 21. sajandi lõpukümnendiks välja.

Kolmapäev, 29.03 kl 21.00 – „Death by Design“ (2016)

Elame imelisel ajastul – iga elektroonikaseade toob nupuvajutuse kaugusele kogu maailma ning võib kindel olla, et peagi jõuab poelettidele uus ja veel vingem iPhone, mis võimestab ja vabastab kasutajat veelgi enam. Tarbimisajastu lõputu peo kasude kokkulöömise kõrval jäävad aga sageli tähelepanuta kaasnevad kulud ning kahjud. “Death by Design” heidab pilgu tehnoloogiaentusiasmi varjupoolele – nii sellele, mis toimub enne läikiva nutiseadme tarbija taskusse jõudmist, kui sellele, mis saab hiljem.

Neljapäev, 30.03 kl 21.00 – „We Are X“ (2016)

Oscari võitnud “Sugarmani” tegijad on välja kaevanud uue võimsa loo. “We Are X” räägib legendaarsest Jaapani visual key bändist X Japan. Õhtumaalastele pigem tundmatu grupeering on müünud üle 30 miljoni singli ja Kissi kurikuulus bassist Gene Simmonsi väitel on „maailma vägevaima bändiga“. Trummisoolodega Jaapani sotsiopoliitika alustalasid kõigutanud X Japan’i liider Yoshiki Hayashi avatakse vaatajaile tõeliselt virtuoosliku ning ekstsenrilise, ja samas küllaltki katkise ja isiklikest deemoneist lõhestatud karakterina.

Laupäev, 1.04 kl 13.00 – „Liberation Day“ (2016)

Üle-eelmisel aastal tõmbas kogu maailma tähelepanu uudis, et mingil veidral põhjusel kutsusid Põhja-Korea ametnikud oma riigi suurima püha puhul esimese lääne artistina sinna esinema Sloveenia industriaal-skandaal radikaalgrupi Laibachi. Norra kunstnik ja lavastaja, Morten Traavik ühes lätlasest kaaslavastaja Ugis Oltega jäädvustas raudse eesriide taga toimuva ka filmilindile. Tulemuseks raju ja vaimukas vaatemäng, mis ei räägi mitte ainult muusika ja poliitika põrkumisest, vaid kunstist, propagandast ja tõest laiemalt. Samas võib seda võtta ka lihtsa inimliku situatsioonikomöödiana kultuuride põrkumisest või hariva pilguheiduna paika, kuhu ükski reisifirma suviseid paketireise ei paku.