Pildid ja video: mosleminaised mälestasid Westminsteri sillal hukkunuid

Pärast autorünnakut tuli mees masinast välja ja pussitas parlamendihoonet turvanud politseinikku, 48-aastast Keith Palmerit, kes hukkus, edastab metro.co.uk.

Üsna kiiresti pärast rünnakut hakati tooma Westminsteri sillale ja Briti parlamendihoone juurde hukkunute mälestamiseks lilli ja küünlaid.

Mosleminaiste inimkett Londoni Westminsteri sillal / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Möödunud pühapäeval moodustasid mosleminaised ja nendega solidaarsed naised Westminsteri sillal inimketi, millega nad elu kaotanuid mälestasid.

Mosleminaiste inimkett Londoni Westminsteri sillal / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Paljudel mosleminaistel oli peas või seljas midagi sinist, sest sinine on moslemite lootuse ja rahu värv.

Mosleminaiste inimkett Londoni Westminsteri sillal / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

«Olen moslem ja leidsin, et pean selle sündmisel osalema, kuna on tähtis näidata, milles eest sa seisad. Minu jaoks on kultuuriline mitmekesisus ja aktsepteerimine tähtis,» selgitas Surreyst pärit kahe lapse ema, 34-aastane Ayesha Malik.

Mosleminaiste inimkett Londoni Westminsteri sillal / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

57-aastane Sarah Waseem sõnas, et kuna rünnak leidsi aset tema kodulinnas Londonis, siis oli see samas rünnak ka tema vastu.

40-aastane Surbitonist pärit Fariha Khan teatas, et tunneb muret, kuna terrorirünnak sai toimuda, kuid koos ollakse tugevad.

Ühendkuningriigi moslemite sõnul ei ole vägivald ja süütute inimeste tapmine kunagi õigustatud, vaid tegemist on terrorismiga.

Londonlanna Mary Bennett sõnas, et ta osales mosleminaiste sündmusel solidaarsusest, mälestades samas ootamatult hukkunuid.

Londonis rünnaku toime pannud Khalid Masood oli niiöelda isehakanud moslem, kes oli varem kuritegude eest vanglakaristust kandnud ja politsei arvates võis ta vanglas oleku ajal radikaliseeruda. Mehe pereliikmete sõnul tuli Londoni Westminsteri sillal toime pandud rünnak neile üllatusena.