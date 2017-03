Adele: võimalik, et ma ei lähe enam kontserttuurile

Adele rääkis Aucklandis, et lavalolek muudab teda haavatavaks.

«Ma pole tuuritamises kuigi hea ja aplaus muudab mind haavatavaks,» ütles Adele rahvale. «Ma ei tea, kas ma enam kunagi tuurile lähen. Ainus põhjus, miks ma seda teen, olete teie, fännid. Ma pole sugugi kindel, et tuurid mu tulevikku kuuluvad.»

Vaid paari päeva eest ütles Adele'i tuuripromootor Michael Coppel, et Austraalia ja Uus-Meremaa fännid ei pruugi lauljatari enam live'is näha: «Adele on öelnud, et ta ei taha enam suurele maailmatuurile minna. Võimatu on öelda, mis järgmiseks juhtub.»