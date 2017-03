Erimeelsused seljatatud? Brangelina hakkab ühiselt oliiviõli tootma

2013. aastal teatas staarpaar, et hakkavad oma Lääne-Prantsusmaal asuvas mõisas veini tootma. Nii sündis bränd Miraval, mis sai nime Brangeline Prantsusmaal asuva mõisa Chateau Miraval järgi. Nende esimene vein, mis osutus turul tõeliseks hitiks, kandis nime Mirval Provence. Nüüd on aga aeg edasi liikunud ning veini kõrval hakkab Chateau Miraval ka oliiviõli tootma. Tegemist on extra-virgin õliga, mis koosneb seitsmest erinevast oliivisordist.

Brangelina veini- ning oliiviõli ettevõtmist veab prantslane Charles Perrin, kes ütles, et Jolie ja Pitti jaoks on tegemist pikaajalise investeeringuga, mis on nende pere jaoks oluline. Hetkel on oliiviõli võimalik tellida vaid kolmestes pakkides ning ühe pudeli hind on 30 dollarit.